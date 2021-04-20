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Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в магазине

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Полиция задержала человека, который подозревается в стрельбе в магазине в Нью-Йорке, из-за чего человек погиб, еще двое были ранены. Об этом пишет РИА «Новости».
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в стрельбе в магазине
Фото: ReutersReuters
«Мы можем подтвердить, что подозреваемый задержан», — сказали в городской полиции.
Ранее один человек погиб, еще двое были ранены при стрельбе в районе Лонг-Айленд в Нью-Йорке.
Инцидент произошел в офисном помещении супермаркета Stop&Shop в Уэст Хэмпстед. Отмечается, что получившие ранения были доставлены в больницу. Близлежащие школы были закрыты, в районе ведутся розыскные работы, местных жителей попросили не выходить на улицы.
До этого три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. Стрелка в Техасе еще не обезвредили.Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район. Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.
Происшествия,РИА Новости,Нью-Йорк,
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