В Амстердаме нашли тело в отсеке шасси самолета

Обстоятельства смерти и личность пострадавшего еще устанавливаются. Голландские СМИ полагают, что погибший мог быть безбилетным пассажиром.

1 июля 2019 года в Скотленд-Ярде сообщили, что при посадке самолета Kenya Airways в Лондоне из отсека шасси выпало тело пассажира-безбилетника. 30 июня погибшего мужчину обнаружили в саду у одного из домов в районе Клапхэм. Осматривая воздушное судно, правоохранители нашли в отсеке шасси сумку, воду и небольшой запас еды. Следователи полагают, что безбилетный пассажир мог замерзнуть насмерть в пути.