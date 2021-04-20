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Суд 22 апреля огласит приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину

ТАСС
1 час назад
Московский гарнизонный военный суд 22 апреля огласит приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кириллу Черкалину, обвиняемому в мошенничестве и получении $850 тыс. взятки, передает корреспондент ТАСС.
Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Рассмотрение дела завершено. Приговор будет оглашен не ранее 13:00 мск 22 апреля", - постановил судья.
Прокурор ранее просила суд приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 34,3 млн рублей. Обвинитель при вынесении приговора просила учесть, что благодаря показаниям Черкалина было возбуждено четыре уголовных дела в отношении сотрудников ФСБ. В свою очередь защита попросила назначить Черкалину более мягкое наказание в связи с признанием вины и активным содействием расследованию.
Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.
Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей, действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.
Происшествия,Кирилл Черкалин,Сергей Гляделкин,Владимир Столяренко,Дмитрий Фролов,Александр Бондаренко,Андрей Васильев,Еврофинанс Моснарбанк,ФСИН,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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