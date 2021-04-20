Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей, действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина
и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все оно было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.