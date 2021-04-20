Курьер потерял коробку с украшениями на 800 тысяч

Некоторое время спустя в транспортной компании ей сообщили, что доставщик забыл коробку на остановке, а когда вспомнил и вернулся, ее там уже не было. Джанелли обратилась с заявлением в полицию в данной связи. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в краже.

В марте, как сообщал «Рамблер», 28-летняя воспитательница детского сада из Верхней Пышмы потеряла свою банковскую карту. В тот же день с ее счета исчезли почти 4,5 тысячи рублей, и она обратилась в полицию. Ее сотрудники установили время и место незаконных операций и два дня спустя задержали подозреваемую. Ею оказалась их 46-летняя коллега — инспектор отделения миграционного учета в звании старшего лейтенанта.