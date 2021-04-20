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Курьер забыл коробку с украшениями на 800 тысяч на остановке

Артём Кульша
1 час назад
В Москве курьер забыл коробку с ювелирными украшениями за 800 тысяч рублей на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Курьер потерял коробку с украшениями на 800 тысяч
Фото: unsplash.comunsplash.com
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что несколько дней назад владелица ювелирного бренда Dzhanelli Jewellery Диана Джанелли уложила в коробку для клиента кольцо с бриллиантами, колье из золота, кольца из красного и желтого золота с желтыми бриллиантами и браслет из красного золота суммарной стоимостью около 800 тысяч, вызвала курьера транспортной компании и передала ему посылку.
Некоторое время спустя в транспортной компании ей сообщили, что доставщик забыл коробку на остановке, а когда вспомнил и вернулся, ее там уже не было. Джанелли обратилась с заявлением в полицию в данной связи. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в краже.
В марте, как сообщал «Рамблер», 28-летняя воспитательница детского сада из Верхней Пышмы потеряла свою банковскую карту. В тот же день с ее счета исчезли почти 4,5 тысячи рублей, и она обратилась в полицию. Ее сотрудники установили время и место незаконных операций и два дня спустя задержали подозреваемую. Ею оказалась их 46-летняя коллега — инспектор отделения миграционного учета в звании старшего лейтенанта.
Происшествия,МВД,Москва,
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