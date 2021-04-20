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Барнаульский таксист рассказал на видео о нападении пассажира

Алевтина Жаркова
1 час назад
Таксист Михаил Толстых едва не стал жертвой нападения пассажира. От трагической гибели его спас второй подбородок. Об этом мужчина сообщил в своем видео, которое появилось в Сети.
Инцидент произошел в ночь на 20 апреля в городе Барнауле. Водитель такси подвозил двух клиентов, один из которых в конце поездки набросился на извозчика с ножом, пытаясь перерезать тому горло. После этого злоумышленники покинули место происшествия.
«Видите, как бывает — горло перерезали. Думаете, шучу? Будьте аккуратны, не берите никого подозрительного», – рассказал о произошедшем Михаил.
Происшествия,Криминал,Видео,Михаил Толстых,
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