Инцидент произошел в ночь на 20 апреля в городе Барнауле. Водитель такси подвозил двух клиентов, один из которых в конце поездки набросился на извозчика с ножом, пытаясь перерезать тому горло. После этого злоумышленники покинули место происшествия.