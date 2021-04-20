Охранник застрелил напавшего на магазин в Петербурге

Сотрудники ЧОП попытались задержать нападавших, один из соучастников напал с ножом на 44-летнего охранника, который произвел выстрелы из служебного пистолета.

Один нападавший сумел скрыться, а его 25-летний соучастник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, но скончался в больнице.