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В России предотвратили 44 теракта в 2020 году

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
В России было предотвращено 44 теракта в 2020 году. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет, передает ТАСС.
44 теракта предотвратили в России в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Были задержаны 800 преступников. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 71 законспирированной террористической ячейки. В интернете заблокированы 66 тысяч материалов террористической направленности.
Происшествия,МВД,Россия,
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