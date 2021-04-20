Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии

Дело, о котором идет речь, было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Как писал «Рамблер», накануне на сайте столичного управления Следственного комитета (СК) появилась информация о деле, возбужденном по этому же пункту этой же статьи. Имя фигуранта следователи не назвали, но указали, что это мужчина 1982 года рождения.
Следователи считают, что с сентября по октябрь 2013 года мужчина переписывался с двумя детьми в интернете, совершил развратные действия сексуального характера по видеосвязи и отправил им интимные фотографии.
Дети побоялись рассказать родителям о случившемся сразу, поэтому дело было возбуждено спустя продолжительное время.
«Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал свою вину в полном объеме в совершенных преступлениях, ему предъявлено обвинение», - заявили в СК.