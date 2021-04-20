В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Доцента ВШЭ арестовали по делу о педофилии

Мария Иванова
9 минут назад
Суд арестовал доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова, ставшего фигурантом дела о педофилии. Об этом сообщает ТАСС.
Преподавателя ВШЭ задержали по делу о педофилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Представительница Чертановского суда Москвы рассказала агентству, что постановление об аресте не было обжаловано и вступило в силу.
Дело, о котором идет речь, было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Как писал «Рамблер», накануне на сайте столичного управления Следственного комитета (СК) появилась информация о деле, возбужденном по этому же пункту этой же статьи. Имя фигуранта следователи не назвали, но указали, что это мужчина 1982 года рождения.
Следователи считают, что с сентября по октябрь 2013 года мужчина переписывался с двумя детьми в интернете, совершил развратные действия сексуального характера по видеосвязи и отправил им интимные фотографии.
Дети побоялись рассказать родителям о случившемся сразу, поэтому дело было возбуждено спустя продолжительное время.
«Под тяжестью имеющихся доказательств мужчина признал свою вину в полном объеме в совершенных преступлениях, ему предъявлено обвинение», - заявили в СК.
Происшествия,ВШЭ,СКР,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители