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Опубликовано видео перестрелки чеченцев и курдов в Бельгии

Алевтина Жаркова
38 минут назад
Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в Бельгии. Кадры происшествия публикует телеканал «360».
Вооруженный конфликт с участием курдов и выходцев из Чечни произошел 17 апреля в бельгийском городе Льеж. По данному факту местные полицейские допросили примерно 30 чеченцев и троих курдов, у которых был изъят автомат Калашникова.
Обе группировки, участвовавшие в столкновении, правоохранителями подозреваются в торговле наркотиками. Местная чеченская диаспора заявила, что, напротив, ее представители являются жертвами наркомафии.
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