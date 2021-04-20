Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в Бельгии. Кадры происшествия публикует телеканал «360».
Вооруженный конфликт с участием курдов и выходцев из Чечни произошел 17 апреля в бельгийском городе Льеж. По данному факту местные полицейские допросили примерно 30 чеченцев и троих курдов, у которых был изъят автомат Калашникова.
Обе группировки, участвовавшие в столкновении, правоохранителями подозреваются в торговле наркотиками. Местная чеченская диаспора заявила, что, напротив, ее представители являются жертвами наркомафии.