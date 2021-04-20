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Операцию СОБР при продаже ребенка во Владикавказе показали на видео

Алевтина Жаркова
57 минут назад
Во Владикавказе женщина пыталась продать собственного будущего ребенка. Узнав о ее намерении, правоохранители выступили в роли покупателей и договорились с роженицей о купле-продаже младенца за 150 000 рублей.
После рождения ребенка его мать передала свое дитя мнимой бездетной паре и была задержана при получении денежного «вознаграждения». Кроме того, сотрудники СОБР задержали и ее подельников в ходе проведения оперативного мероприятия. Соответствующее видео появилось в Сети.
Ребенок был помещен в Детскую республиканскую клиническую больницу, его дальнейшую судьбу будут решать органы опеки и попечительства. Следствие установило, что мать малыша занималась проституцией, у нее уже есть ребенок – дочь, которая проживает с бабушкой.
Происшествия,Криминал,Видео,Владикавказ,
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