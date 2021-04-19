Ребёнок погиб при взрыве газа в Нижегородской области

Взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области

При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. Два человека ранены, — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, после взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.

Сейчас проводится эвакуация жильцов. Для их размещения подготовлен автобус. Причиной взрыва и пожара, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования

Сам дом кирпичный, двухподъездный, газифицирован. Его построили в 2015 году.