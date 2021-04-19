В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ребёнок погиб при взрыве газа в жилом доме Нижегородской области

News.ruиещё 12
2 часа назад
Взрыв газа произошёл в трёхэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области.
Ребёнок погиб при взрыве газа в Нижегородской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребёнок. Два человека ранены, — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
По его словам, после взрыва возник пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время под завалами могут находиться люди. Судьба одного человека неизвестна.
Сейчас проводится эвакуация жильцов. Для их размещения подготовлен автобус. Причиной взрыва и пожара, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования
Сам дом кирпичный, двухподъездный, газифицирован. Его построили в 2015 году.
Ранее стало известно, что в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, были повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Нижегородская Область,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители