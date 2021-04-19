В Донбассе убили 15-летнюю девушку

Разведка Украины заявила, что боец одной из самопровозглашенных республик Донбасса убил 15-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны.

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Как сказано в сообщении, 18 апреля военнослужащий застрелил подростка из автомата и пытался бежать на подконтрольную Киеву территорию, но был задержан возле населенного пункта Счастье.

«Доказательством этого является перехваченный телефонный разговор боевиков», — утверждают в украинском Минобороны.

На аудиозаписи мужской голос говорит, что «поймали» человека, который чистил автомат и попал в 15-летнюю девочку.

Киев утверждает, что готовятся фейковые новости о причастности к случившемуся военнослужащих ВСУ.

Город Счастье находится на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Власти ЛНР 19 апреля сообщали, что украинские войска один раз за сутки нарушили режим тишины, обстреляв район поселка Молодежное из гранатометов.