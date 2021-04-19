Арестованы миллионы экс-губернатора Белозерцева

Также Басманный суд наложил обеспечительный арест на имущество их родственников.
Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Софинская, арестованы изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов.
Адвокат экс-губернатора Алексей Сергиенко сказал, что узнал о принятых решениях из СМИ, так как подобные вопросы суд имеет право рассмотреть без участия защиты. «Если это правда, то будем обжаловать», — заявил он Business FM.