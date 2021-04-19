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Арестованы миллионы экс-губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля

BFM.RUиещё 4
2 часа назад
Наложен арест на деньги, недвижимость и земельные участки, принадлежащие бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и его супруге.
Арестованы миллионы экс-губернатора Белозерцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также Басманный суд наложил обеспечительный арест на имущество их родственников.
Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Софинская, арестованы изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов.
Адвокат экс-губернатора Алексей Сергиенко сказал, что узнал о принятых решениях из СМИ, так как подобные вопросы суд имеет право рассмотреть без участия защиты. «Если это правда, то будем обжаловать», — заявил он Business FM.
Происшествия,Алексей Сергиенко,Борис Шпигель,Иван Белозерцев,Business FM,Пензенская Область,
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