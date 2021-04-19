Москвич разбил камеру у салона Алены Водонаевой

Житель Москвы избавился от камеры на входе в салон красоты, который принадлежит телеведущей и бывшей участнице «Дома-2» Алене Водонаевой. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, недовольство мужчины вызвало то, что камера выходит в подъезд дома, где он живет.

На видеозаписи, которую привело издание, москвич сначала обещает, что отключит камеру, которая снимает лестничный пролет и дверь его квартиры. Затем к нему обращаются представители салона с просьбой вернуть их собственность.

«С какой стати вы поставили сюда эту камеру? А вы со мной [согласовывали]?» – поинтересовался мужчина.

Представители салона подчеркнули, что камера установлена для безопасности, согласована с ЖЭКом и не снимает его квартиру.

«Никаких камер у меня здесь не будет», - заявил москвич и выразил готовность пообщаться с полицией.