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Москвич разбил камеру у салона Алены Водонаевой

Алиса Селезнёва
1 час назад
Житель Москвы избавился от камеры на входе в салон красоты, который принадлежит телеведущей и бывшей участнице «Дома-2» Алене Водонаевой. Об этом пишет РЕН ТВ.
Москвич разбил камеру у салона Алены Водонаевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, недовольство мужчины вызвало то, что камера выходит в подъезд дома, где он живет.
На видеозаписи, которую привело издание, москвич сначала обещает, что отключит камеру, которая снимает лестничный пролет и дверь его квартиры. Затем к нему обращаются представители салона с просьбой вернуть их собственность.
«С какой стати вы поставили сюда эту камеру? А вы со мной [согласовывали]?» – поинтересовался мужчина.
Представители салона подчеркнули, что камера установлена для безопасности, согласована с ЖЭКом и не снимает его квартиру.
«Никаких камер у меня здесь не будет», - заявил москвич и выразил готовность пообщаться с полицией.
Как сообщал «Рамблер», ранее экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что из-за увеличения материнского капитала «быдло начнет рожать. Ее слова широко обсуждались в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Также на телеведущую поступило два заявления в Генпрокуратуру.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Госдума,РЕН ТВ,Москва,
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