Россиянка напала на девятилетнего сына с ножом

В пресс-службе управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области
рассказали, что вчера в квартире дома 55/5 на Южном шоссе между 48-летней женщиной и ее 28-летней дочерью возник конфликт из-за зависимости последней от наркотиков, и они начали драться.
В какой-то момент старшая женщина выбежала из квартиры, чтобы попросить соседей о помощи. Некоторое время спустя она вернулась и увидела дочь с ножом в руках, а внука — с резаной раной руки.
На место происшествия были вызваны полицейские. Они задержали 28-летнюю женщину, доставили ее сначала на медицинское освидетельствование, а затем в отдел полиции. Также они передали ребенка медикам. Его жизни ничто не угрожает.
В марте, как сообщал «Рамблер», 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.