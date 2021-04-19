Россиянка напала на девятилетнего сына с ножом

Жительница Санкт-Петербурга ранила девятилетнего сына ножом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пресс-службе управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что вчера в квартире дома 55/5 на Южном шоссе между 48-летней женщиной и ее 28-летней дочерью возник конфликт из-за зависимости последней от наркотиков, и они начали драться.

В какой-то момент старшая женщина выбежала из квартиры, чтобы попросить соседей о помощи. Некоторое время спустя она вернулась и увидела дочь с ножом в руках, а внука — с резаной раной руки.

На место происшествия были вызваны полицейские. Они задержали 28-летнюю женщину, доставили ее сначала на медицинское освидетельствование, а затем в отдел полиции. Также они передали ребенка медикам. Его жизни ничто не угрожает.