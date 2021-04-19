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В результате стрельбы в Луизиане пострадали 5 человек

Газета.Ru
19 апреля 2021
По крайней мере пять человек пострадали из-за стрельбы стрельбы в американском штате Луизиане. В городе Шривпорт неизвестный открыл огонь по людям, сообщает сайт 360tv.ru.
В результате стрельбы в Луизиане пострадали 5 человек
Фото: ReutersReuters
Известно, что стрельба произошла в 21:02 в воскресенье (05:02 понедельника по московскому времени).
На месте находится 21 полицейское подразделение. Раненых доставали в местную больницу. Других подробности пока нет.
Происшествия,Шривпорт,
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