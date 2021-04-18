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Число погибших при крушении поезда в Египте достигло 11

RT на русскомиещё 1
33 минуты назад
Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте достигло 11, пострадали 98 человек.
11 человек погибли при крушении поезда в Египте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на Минздрав страны.
Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести расследование крушения поезда и незамедлительно выплатить компенсацию семьям погибших.
18 апреля в Египте недалеко от железнодорожной станции Тух сошёл с рельсов поезд.
По данным газеты Al Shorouk, пассажирский поезд сообщением Эль-Мансура — Каир до момента схода с рельсов двигался со скоростью около 120 км/ч при разрешённой на данном участке в 30 км/ч.
Происшествия,абдель ас-сиси,Минздрав РФ,Египет,
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