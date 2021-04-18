В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Жертвами стрельбы в техасском Остине стали 3 человека

Газета.Ru
47 минут назад
Три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. По предварительным данным, стрелка в Техасе еще не обезвредили, передает CNN со ссылкой на местные экстренные ведомства.
Жертвами стрельбы в Остине стали 3 человека
Фото: ReutersReuters
«На данный момент медицинская служба получила заявления о смерти троих взрослых пациентов на месте происшествия», — уточнили представители медицинской службы по округу Тревис и городу Остин.
Местные полицейские добавили, что прибыли на место стрельбы на северо-западе города. Жителям посоветовали укрыться и покинуть данный район.
Причина вооруженного нападения сейчас неизвестно, на место направлены следователи.
Ранее неизвестный открыл огонь по объектам FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером в четверг, 15 апреля. Согласно видеозаписям с места преступления, стрельба произошла на стоянке перед зданием.
Кроме того, застреливший семью из пяти человек в США оказался экс-игроком НФЛ.
Происшествия,CNN,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители