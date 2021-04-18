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Крупное землетрясение произошло на острове Тайвань

Мир24
1 час назад
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вечером в воскресенье на Тайване. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмический центр.
Крупное землетрясение произошло на острове Тайвань
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM
Первые подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 22.11 (17.11 мск) по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье острова в 19,2 км от города Хуалянь. При этом его очаг находился на глубине 15 километров.
Через три минуты последовало более мощное землетрясение магнитудой 6,1 с эпицентром в том же районе. Данные о пострадавших и ущербе к настоящему времени не поступали.
Ранее на Тайване произошла железнодорожная катастрофа, жертвами которой стали 48 человек. Еще 118 пассажиров были госпитализированы, такие данные приводило центральное информационное агентство острова.
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