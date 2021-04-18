Крупное землетрясение произошло на острове Тайвань

Первые подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 22.11 (17.11 мск) по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье острова в 19,2 км от города Хуалянь. При этом его очаг находился на глубине 15 километров.

Через три минуты последовало более мощное землетрясение магнитудой 6,1 с эпицентром в том же районе. Данные о пострадавших и ущербе к настоящему времени не поступали.