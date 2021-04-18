Тиктокер спровоцировал массовую драку в ТЦ в Москве

Тиктокер по имени Анджан раскидывал купюры и снимал реакцию людей на видео. Вокруг него быстро собралась толпа молодых людей. Они бросались за деньгами, не стесняясь наносить друг другу удары. Это забавляло блогера. Однако вскоре ему пришлось бежать от потерявших человеческий облик любителей легких денег.

В администрации торгового центра подтвердили, что неизвестный блогер собрал вокруг себя около 50 человек и кидал им с третьего этажа купюры. Охрана попросила людей разойтись, но они не реагировали. На место вызвали полицию.