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Тиктокер спровоцировал массовую драку в ТЦ в Москве

Майк Габриелян
52 минуты назад
В Москве тиктокер ради забавного видео разбрасывал тысячерублевые купюры в торговом центре «Афимолл». Он сразу спровоцировал массовую драку. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Тиктокер спровоцировал массовую драку в ТЦ в Москве
Фото: кадр видеокадр видео
Тиктокер по имени Анджан раскидывал купюры и снимал реакцию людей на видео. Вокруг него быстро собралась толпа молодых людей. Они бросались за деньгами, не стесняясь наносить друг другу удары. Это забавляло блогера. Однако вскоре ему пришлось бежать от потерявших человеческий облик любителей легких денег.
В администрации торгового центра подтвердили, что неизвестный блогер собрал вокруг себя около 50 человек и кидал им с третьего этажа купюры. Охрана попросила людей разойтись, но они не реагировали. На место вызвали полицию.
«Ничего серьезного не произошло», - пояснил собеседник.
Тиктокер повторил опыт над жадными людьми, проделанный в мае 2012 года основателем Телеграма Павлом Дуровым. «Рамблер» сообщал, что тогда в центре Петербурга Дуров заставил людей драться за деньги. Он запускал из окна офиса самолетики из пятитысячных купюр.
Происшествия,Павел Дуров,РЕН ТВ,Москва,
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