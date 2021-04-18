Россиянин вытолкнул кенийку из окна

По версии следствия, 16 апреля около 23:00 подозреваемый находился с девушкой в квартире одного из домов по улице Гагарина города Балабаново. В ходе конфликта мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Потерпевшая доставлена в больницу с переломами.