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В калужском Балабаново мужчина вытолкнул иностранку из окна третьего этажа

ИА Regnum
1 час назад
В Калужской области 28-летний житель Тулы, приехавший на заработки в город Балабаново, подозревается правоохранителями в покушении на убийство гражданки Кении, сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
Россиянин вытолкнул кенийку из окна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По версии следствия, 16 апреля около 23:00 подозреваемый находился с девушкой в квартире одного из домов по улице Гагарина города Балабаново. В ходе конфликта мужчина вытолкнул девушку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Потерпевшая доставлена в больницу с переломами.
Следователи СК России задержали подозреваемого на 48 часов. Далее будет инициирован вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. С участием задержанного проведена проверка показаний на месте, где он рассказал обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 11 лет лишения свободы.
Происшествия,СКР,ИА REGNUM,Калужская Область,Россия,Балабаново,Кения,
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