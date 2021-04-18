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Конфликтолог заявил о завершении противостояния воров в законе

Ura.Ru
8 минут назад
После убийства вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдарова), состоявшего в клане Деда Хасана (Аслана Усояна), противостояние воров в законе может прекратиться на долгие годы. Таким мнением с URA.RU поделился конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.
Противостоянию воров в законе предрекли завершение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Из 330 воров в законе около 90-100 сейчас находятся в местах лишения свободы, а львиная доля остальных спешно покинули Россию после введения 210 статьи в УК (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) — прим.ред.). Я наоборот могу предположить, что на территории России и Москве в частности это будет одно из последних убийств воров в законе в ближайшие 10-20 лет. Если разборки какие-то и будут, то за территорией страны», — рассказал он.
Противостояние завершится и в силу других причин, считает адвокат, председатель МКА «Миронов, Кудрявцев и партнеры» Иван Миронов.
«Мне кажется, полномасштабной войны не будет. Каждый понимает, что конфликт заканчивается проигрышем обеих сторон: потерей людей, потерей активов», — поделился он с URA.RU.
Криминального авторитета Альберта Рыжего расстреляли в упор на беговой дорожке в фитнес-клубе на Авиационной (Москва) 12 апреля. После появилось видео, как киллер сбегает с места преступления. Следствие рассматривает две основных версии преступления.
Происшествия,Али Гейдаров,Михаил Орский,Аслан Усоян,Иван Миронов,РИА Ura.ru,Россия,
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