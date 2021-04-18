Противостоянию воров в законе предрекли завершение

«Из 330 воров в законе около 90-100 сейчас находятся в местах лишения свободы, а львиная доля остальных спешно покинули Россию после введения 210 статьи в УК (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) — прим.ред.). Я наоборот могу предположить, что на территории России и Москве в частности это будет одно из последних убийств воров в законе в ближайшие 10-20 лет. Если разборки какие-то и будут, то за территорией страны», — рассказал он.
«Мне кажется, полномасштабной войны не будет. Каждый понимает, что конфликт заканчивается проигрышем обеих сторон: потерей людей, потерей активов», — поделился он с URA.RU.