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Трагический случай с лыжником Камчатке показали на видео

Юрий Столбов
43 минуты назад
На любительских соревнованиях по лыжным гонкам в Камчатке погиб один из участников. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Трагедия произошла во время Всероссийского Авачинского марафона. 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево. Имя погибшего не сообщается.
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