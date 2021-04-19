Трое россиян пропали в Гималаях

Трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна в Гималаях, сообщает портал Russian Climb на своей странице в социальной сети Twitter.

По данным портала, вертолет вылетит на поиски пропавших утром 19 апреля. Как сообщает Everest Today, речь идет о российских альпинистах Сергее Кондрашкине, Александре Лютокине и Дмитрии Синеве. Других подробности на данный момент не приводятся.