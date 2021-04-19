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СМИ: трое россиян пропали в Гималаях

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна в Гималаях, сообщает портал Russian Climb на своей странице в социальной сети Twitter.
Трое россиян пропали в Гималаях
Фото: ReutersReuters
"Россияне Сергей, Дмитрий и Александр пропали без вести", – указано в сообщении.
По данным портала, вертолет вылетит на поиски пропавших утром 19 апреля. Как сообщает Everest Today, речь идет о российских альпинистах Сергее Кондрашкине, Александре Лютокине и Дмитрии Синеве. Других подробности на данный момент не приводятся.
В январе текущего года в Абхазии сотрудники МЧС спасли россиянина, который заблудился в горах. По данным ведомства, 52-летний москвич Сергей Краходкин потерялся в районе горы Мамзышха. После спасения мужчина был доставлен спасателями в Гагры.
Происшествия,МЧС,
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