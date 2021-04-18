Группу из 27 сапсерферов спасли в Рязанской области

Как рассказали спасенные, из-за внезапно ухудшившейся погоды им не удалось самостоятельно достичь берега во время обратного пути. Попытки двигаться за счет гребли своими силами не увенчались успехом.

Тогда было решено связаться со спасателями и ждать их прибытия. В операции участвовало пять человек личного состава МЧС РФ и три единицы техники. Дополнительную сложность создавало то, что участников сплава разбросало на большие расстояния друг от друга.