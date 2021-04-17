В Петербурге кусок лепнины упал на коляску с ребенком

Прокуратура в Санкт-Петербурге организовала проверку после падения куска лепнины с фасада дома на Московском проспекте на коляску с двухлетним ребенком. Об этом ТАСС сообщили в субботу в городском надзорном ведомстве.

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"Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту падения в коляску, где находился двухлетний ребенок, куска лепнины с фасада дома 167 на Московском проспекте. В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома", - сказали в прокуратуре.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Московского района, пострадавший ребенок доставлен в больницу им. К. А. Раухфуса.

"В настоящее время выясняются причины падения элемента штукатурки. На месте работают представители управляющей компании и жилищного агентства. На месте происшествия заместитель главы администрации Московского района Евгения Цырулева", - добавили в пресс-службе районной администрации.

Источник в медицинских кругах города сообщил ТАСС, что врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.