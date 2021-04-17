В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка

На место происшествия в деревню Сафарово выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура намерена проверить исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.