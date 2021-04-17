В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка

СК возбудил уголовное дело. "Следственным отделом по городу Учалы следственного управления Следственного комитета РФ
по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, повлекшее смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике..