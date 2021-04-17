Украинец избил кондуктора и сбежал из автобуса через форточку

В украинском городе Черкассы пассажир отказался оплачивать проезд, избил кондуктора и сбежал из автобуса через форточку. Видеозапись инцидента опубликовал заместитель директора предприятия «Черкассыэлектротранс» Тарас Хвыль на своей странице в Facebook

Фото: facebook facebook

«Вот так уходят нарушители до приезда полиции. Заяц, который еще и ударил кондуктора», — прокомментировал Хвыль.

На кадрах молодой человек влез на сидения, расталкивая других пассажиров, и выбрался из автобуса через узкую форточку. Уже стоя на проезжей части, он показал кондуктору неприличный жест.

Позже Тарас Хвыль раскрыл детали произошедшего изданию «18000» города Черкассы. По его словам, кондуктор подошла к пассажиру с просьбой оплатить проезд, но тот был в состоянии алкогольного опьянения и отказался это сделать. Женщина сделала ему замечание по поводу внешнего вида и попросила подтянуть штаны. Тогда нарушитель ударил ее по спине ногой.

Пока ехала полиция, молодой человек успел сбежать. Пострадавшая во время инцидента кондуктор чувствует себя удовлетворительно, ей не потребовалось обращаться в травмпункт.