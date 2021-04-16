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Пожар на Невской мануфактуре в Петербурге ликвидирован

ТАССиещё 5
53 минуты назад
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, который тушили с понедельника, сообщили в главке МЧС по городу.
Пожар на Невской мануфактуре полностью потушили
Фото: ТАССТАСС
"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
Происшествия,МЧС,Санкт-Петербург,
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