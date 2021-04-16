Площадь пожара на «Невской мануфактуре» сократилась до 20 кв. м

Площадь горения на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге снизилась до 20 кв. м, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС

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Согласно сообщению, пожарные осуществляют проливку двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 кв. м.

В пятницу, 16 апреля, стало известно, что четырех новорожденных котят нашли на месте пожара в здании «Невской мануфактуры».

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» 1861 года постройки начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.

Во время тушения погибли двое пожарных, еще двое пострадали, возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора фабрики и его заместителя.