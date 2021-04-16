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Россиянин возмутился прививке сына и пришел к директору с пистолетом

Lenta.ru
31 минуту назад
Отец ребенка пришел в российскую школу с пистолетом после того, как его сыну без разрешения родителей сделали прививку, сообщает Telegram-канал «112». В каком именно городе это произошло, не уточняется.
Россиянин пришел к директору с пистолетом из-за прививки сына
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным канала, после вакцинации, уже дома у мальчика поднялась температура. Это возмутило его выпившего отца, и он пошел выяснять отношения с директором. Мужчина пришел к школьному руководству и несколько минут кричал в кабинете секретаря.
«Разговора не получилось, поэтому он резко развернулся, направил пистолет на учителя ОБЖ, который в это время стоял у двери, и начал угрожать», — говорится в публикации.
В итоге полицейские задержали россиянина. Против него могут возбудить уголовное дело.
10 апреля девятиклассник из Петербурга принес в школу пневматический пистолет и начал стрелять по детям в раздевалке. Когда учитель отобрал у него оружие, мальчик убежал.
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