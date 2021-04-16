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Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане

Вероника Полынина
15 минут назад
Истребитель Су-30СМ ВВС Казахстана разбился в Карагандинской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики.
Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался.
Подробности происшествия и судьба экипажа выясняются.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Тверской области в ходе учебного боя истребитель Су-35 выстрелил по Су-30 из боевого оружия. Пилоты подбитого истребителя успели катапультироваться. Никто не пострадал.
Оба самолета участвовали в тренировочном полете с элементами имитации реального боя. Считалось, что все боекомплекты Су-35 пусты. После выхода на цель пилоты должны были произвести фотострельбу, однако грянул реальный залп.
Происшествия,Министерство обороны,РИА Новости,Казахстан,
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