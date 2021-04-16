Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане

Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался.
Подробности происшествия и судьба экипажа выясняются.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Тверской области в ходе учебного боя истребитель Су-35 выстрелил по Су-30 из боевого оружия. Пилоты подбитого истребителя успели катапультироваться. Никто не пострадал.
Оба самолета участвовали в тренировочном полете с элементами имитации реального боя. Считалось, что все боекомплекты Су-35 пусты. После выхода на цель пилоты должны были произвести фотострельбу, однако грянул реальный залп.