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Россиянина задержали за похищение и убийство друга в Таиланде

Lenta.ru
13 минут назад
В Пензе в съемной квартире задержали жителя Владивостока Александра Новичкова, обвиняемого в похищении и убийстве друга в Таиланде, совершенных в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Россиянина задержали за убийство друга в Таиланде
Фото: CC0 / Public Domain /CC0 / Public Domain /
По данным следствия, Новичков пошел на преступление вместо со знакомым Андреем Забелиным. На острове Пхукет в марте 2014 года они заманили друга-бизнесмена на виллу, якобы предназначенную для сдачи в аренду. Там на заложника надели цепь и наручники и стали систематически избивать, вымогая у него 100 тысяч долларов.
Позже похитители привезли на виллу подругу бизнесмена, которую также приковали к кровати цепью. В результате избиений преступники вынудили пленника перевести требуемые деньги на счет его подруги, она их сняла и отдала им. Несмотря на выкуп заложников не отпустили. Новичков во время очередного избиения убил бизнесмена. Его тело сообщники выбросили в джунглях.
Он также обвинен в изнасиловании похищенной женщины. Похитители оставили ее в гостинице и скрылись.
В ходе проведения розыскных мероприятий на Пхукете тело потерпевшего обнаружили местные правоохранительные органы и отправили в Россию.
Забелин был задержан, в марте 2020 года суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. Новичков долгое время скрывался от следствия, был объявлен в розыск. Его обнаружили в Пензе, а в ближайшее время этапируют во Владивосток.
Происшествия,Пенза,Владивосток,Таиланд,
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