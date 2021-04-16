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Засосавшую мужчину яму-убийцу с грязью в Брянске сняли на видео

Алевтина Жаркова
13 минут назад
В Брянске мужчина провалился в яму с грязью и погиб там из-за того, что не смог из нее выбраться. О жутком происшествии сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео с места ЧП.
Несчастный случай произошел 7 апреля с 49-летним Евгением Шеметом. Он возвращался домой в направлении улицы Фрунзе. В тот вечер шел дождь со снегом и было очень скользко. Мужчина упал в яму около дороги, и его засосало под бетонную плиту. Место гибели Шемета обнаружили по его вещам, которые находились возле злополучного провала.
Дочь погибшего добивается, чтобы по факту смерти ее отца было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее в эту же яму уже проваливались люди. К счастью, те инциденты не имели трагических последствий.
Происшествия,Видео,Брянск,
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