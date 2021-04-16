Несчастный случай произошел 7 апреля с 49-летним Евгением Шеметом. Он возвращался домой в направлении улицы Фрунзе. В тот вечер шел дождь со снегом и было очень скользко. Мужчина упал в яму около дороги, и его засосало под бетонную плиту. Место гибели Шемета обнаружили по его вещам, которые находились возле злополучного провала.
Дочь погибшего добивается, чтобы по факту смерти ее отца было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее в эту же яму уже проваливались люди. К счастью, те инциденты не имели трагических последствий.