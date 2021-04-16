Несчастный случай произошел 7 апреля с 49-летним Евгением Шеметом. Он возвращался домой в направлении улицы Фрунзе. В тот вечер шел дождь со снегом и было очень скользко. Мужчина упал в яму около дороги, и его засосало под бетонную плиту. Место гибели Шемета обнаружили по его вещам, которые находились возле злополучного провала.