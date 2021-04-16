Жителя Брянска , свалившегося в неогороженную яму с грязью, затянуло под бетонную плиту. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, вечером 7 апреля 49-летний Евгений Шемет вышел от своих друзей и пропал. В тот день была плохая погода, шел дождь вперемешку со снегом.

Тело жителя Брянска нашли не сразу, оказалось, что мужчина провалился в придорожную яму с жидкой грязью, которая не была ничем огорожена, и его затянуло под бетонную плиту.

Найти тело погибшего удалось, так как рядом с ямой остались его личные вещи. Причиной смерти стала асфиксия, отмечается в сообщении.

Местные жители рассказали, что раньше в яму уже проваливались люди, однако таких тяжелых последствий не было. Дочь погибшего намерена добиться возбуждения уголовного дела, пишет Baza.

Канал опубликовал видеозапись, на которой мужчина и девушка опускают длинную палку в яму. Несмотря на то, что вокруг сухой асфальт, в яме жидкая грязь.