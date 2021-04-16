Состояние тяжелое: девочку в детсаду угостили конфетой с наркотиком

Семилетняя жительница Санкт-Петербурга
попала в больницу с отравлением наркотическим веществом, съев конфету, которую ей дали в детском саду. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет
РИА Новости.
По словам источника, девочка попала в больницу 13 апреля. Малышку угостили конфетой в детском саду.
«Ребенок принес конфету домой, съел угощение и почувствовал себя плохо», - сказал собеседник агентства.
Семилетняя девочка была госпитализирована. Первые анализы показали отравление наркотиком. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое, пишет
«Фонтанка».
По данным издания, в тот день детей в детском саду действительно угощал именинник. Однако у остальных детей, которые ели конфеты, нет никаких признаков отравления. Версия с отравлением наркотиками будет перепроверена при помощи повторной экспертизы.
При этом в детском саду отказались от комментариев.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве трехлетний ребенок отравился гашишем. Его мать рассказала полицейским, что несколько лет назад отец мальчика купил запрещенное вещество, спрятал в шкаф в их квартире и забыл про него, а сын случайно нашел наркотик и съел.