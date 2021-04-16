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Поезд наехал на двух девочек в Подмосковье

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
В Московской области две несовершеннолетних девочки попали под колеса поезда, они скончались, сообщил источник в правоохранительных органах.
Две девочки погибли под колесами поезда в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Девочки попали под колеса поезда, машинист успел среагировать и затормозить, но предотвратить наезд не удалось, сообщил собеседник РИА «Новости».
По его словам, обе девочки погибли.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что следователи выясняют обстоятельства инцидента.
В июне 2020 года мужчина с двухлетней дочерью на руках попал под электропоезд в подмосковной Ивантеевке, ребенок выжил.
Происшествия,Елена Марковская,МВД,РИА Новости,Московская Область,
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