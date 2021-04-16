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В Тбилиси задержали взявшего в заложники посетителей филиала Банка Грузии

RT на русскомиещё 7
1 час назад
В Тбилиси задержали захватившего в заложники посетителей филиала Банка Грузии. Об этом информирует Sputnik Грузия.
«Нападавший задержан», — сообщил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Он добавил, что «заложники освобождены, никто не пострадал».
Ранее сообщалось, что в Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники посетителей филиала Банка Грузии в районе Авлабари.
Происшествия,Видео,ИА Sputnik,Тбилиси,Грузия,
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