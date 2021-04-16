Пьяный россиянин проник в квартиру пенсионерки и изнасиловал ее

А через несколько дней обвиняемый встретился со своей знакомой, которая была на машине, и попросил отвезти его в один из районов Барнаула. Когда они оказались в безлюдном месте, мужчина ударил свою спутницу по голове и начал душить. Испугавшись, 37-летняя потерпевшая перевела на его счет деньги со своей карты, после чего преступник сел за руль ее автомобиля и уехал, отмечает следком.