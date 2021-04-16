Пьяный россиянин проник в квартиру пенсионерки и изнасиловал ее

Перед судом предстанет неоднократно судимый 27-летний житель Шелаболихинского района, обвиняемый в изнасиловании пожилой женщины. Об этом сообщает
СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, пьяный обвиняемый в январе 2021 года в Барнауле проник в квартиру 62-летней женщины и потребовал от нее заняться сексом.
«На предложение вступить с ним в интимные отношения 62-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.
А через несколько дней обвиняемый встретился со своей знакомой, которая была на машине, и попросил отвезти его в один из районов Барнаула. Когда они оказались в безлюдном месте, мужчина ударил свою спутницу по голове и начал душить. Испугавшись, 37-летняя потерпевшая перевела на его счет деньги со своей карты, после чего преступник сел за руль ее автомобиля и уехал, отмечает следком.
«В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал», - пояснили в ведомстве, отметив, что дело передано в суд.
«Рамблер» писал, что ранее в селе Самарском 23-летний уголовник разбил окно в доме пенсионерки, проник внутрь, избил хозяйку, а затем изнасиловал.