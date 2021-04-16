В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

АВС: стрельба с пятью погибшими произошла в отделении FedEx в Индианаполисе

ТК «Звезда»иещё 6
15 минут назад
Полиция штата Индиана сообщила о стрельбе, произошедшей в одном из отделений почтовой компании FedEx в Индианаполисе. Как передает телеканал АВС, при происшествии есть большое количество жертв: пять человек убиты, еще несколько - пострадали.
Стрельба с пятью погибшими произошла в отделении FedEx в США
Фото: ReutersReuters
Сам стрелок, по сообщениям полиции, открывший огонь по людям, покончил с собой.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия около 23.00 четверга по местному времени (в США сейчас - ночь), то есть около 6 часов утра по Москве.
Подробности случившегося ABC не приводит, также пока не сообщается и точное количество раненых.
Происшествия,МВД,телеканал АВС,Индианаполис,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители