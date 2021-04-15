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На Кубани 13 школьников госпитализированы с отравлением

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Среди учащихся школы 11 в селе Белая Глина Краснодарского края зафиксирована вспышка кишечной инфекции, дети госпитализированы с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
На Кубани 13 школьников госпитализировали с отравлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Роспотребнадзор проводит проверку по данному инциденту. В центральную районную больницу направлены 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет, их состояние врачи оценили как удовлетворительное. Причина болезни неизвестна
Школу временно закрыли, специалисты взяли для анализа смывы воды и пробы питания. В прокуратуре отметили, что санобработку здания провели "силами школы".
Происшествия,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,Краснодарский Край,
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