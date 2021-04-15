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ФСБ задержала россиянина за попытку подкупить пограничника

Lenta.ru
49 минут назад
В аэропорту Внуково сотрудники ФСБ задержали россиянина, который пытался ввезти в Россию мигрантов, подкупив пограничника. Об этом сообщает РИА Новости.
ФСБ задержала россиянина за попытку подкупить пограничника
Фото: ТАССТАСС
По данным спецслужбы, за взятку задержанный собирался ввезти в страну семерых граждан одной из стран СНГ, но был задержан в момент передачи денег. Сумма взятки не раскрывается.
Против россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Чите суд приговорил к заключению семерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконную легализацию и трудоустройство мигрантов в Забайкальском крае. Их сроки лишения свободы составили от полутора до четырех лет.
Преступники выдавали иностранцам поддельные документы о сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и основ российского законодательства и подкупали сотрудников медицинских учреждений за положительные заключения о состоянии здоровья мигрантов.
Происшествия,Международный аэропорт Внуково,ФСБ,
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