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Рэпера Гулиева приговорили к 4 годам колонии из-за ДТП

Артём Кульша
23 минуты назад
Рэпер Эльмин Гулиев приговорен к лишению свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре 2020 года, как сообщал «Рамблер», 27-летний Гулиев за рулем автомобиля «Инфинити» в состоянии наркотического опьянения проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка в Москве и столкнулся с машиной «Мерседес-Бенц». В результате ДТП авто рэпера отбросило на тротуар. Там оно сбило двоих пешеходов.
В отношении Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения». Он полностью признал вину. Сегодня Хамовнический районный суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии.
На днях рэпер Yung Trappa за рулем каршерингового автомобиля врезался в пикап на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В результате аварии рэпер ударился лицом, из-за чего у него началось обильное кровотечение. Он был госпитализирован.
1 апреля блогер Эдвард Бил за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и совершил столкновение с четырьмя машинами. В результате аварии серьезно пострадала женщина.
Происшествия,Видео,ФСИН,
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