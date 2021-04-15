Рэпера Гулиева приговорили к 4 годам колонии из-за ДТП

В сентябре 2020 года, как сообщал «Рамблер», 27-летний Гулиев за рулем автомобиля «Инфинити» в состоянии наркотического опьянения проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка в Москве и столкнулся с машиной «Мерседес-Бенц». В результате ДТП авто рэпера отбросило на тротуар. Там оно сбило двоих пешеходов.

В отношении Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения». Он полностью признал вину. Сегодня Хамовнический районный суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии.

На днях рэпер Yung Trappa за рулем каршерингового автомобиля врезался в пикап на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В результате аварии рэпер ударился лицом, из-за чего у него началось обильное кровотечение. Он был госпитализирован.