Таксист в Москве распылил газ в лицо пассажиру

Москве таксист распылил содержимое газового баллончика в лицо пассажиру. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Согласно предварительной информации, прошедшей ночью на Новослободской улице водитель не дал сдачу 30-летнему пассажиру, который находился в состоянии опьянения. Пассажир стал гоняться за таксистом вокруг автомобиля и оскорблять его. В какой-то момент водитель распылил в лицо пассажиру газ из баллончика и скрылся на машине. Пассажир был госпитализирован с химическим ожогом роговицы.

Вчера вечером, по предварительным данным, у дома 14 на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге между таксистом и пассажиром произошла ссора. В ходе нее 37-летний пассажир несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета. Полицейские задержали стрелка, составили в отношении него административный протокол о мелком хулиганстве и поместили его в спецприемник.