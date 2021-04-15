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Признание убийцы авторитета Альберта Рыжего показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Задержанный по подозрению в убийстве криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова, более известного как Альберт Рыжий, назвал причину кровавой расправы. Во время своего задержания киллер заявил, что Гейдаров «ругал его». Соответствующая запись оперативного мероприятия появилась в распоряжении телеканала «360».
В СМИ уточняют, что поводом для расстрела вора в законе стало оскорбление, который погибший нанес матери подозреваемого.
Как установлено следствием, 12 апреля 2021 года Матлаб Султанов явился в фитнес-центр, расположенный в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе столицы, и выстрелил в потерпевшего не менее четырех раз. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. От полученных ранений Гейдаров скончался.
Происшествия,Криминал,Видео,
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