Задержанный по подозрению в убийстве криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова, более известного как Альберт Рыжий, назвал причину кровавой расправы. Во время своего задержания киллер заявил, что Гейдаров «ругал его». Соответствующая запись оперативного мероприятия появилась в распоряжении телеканала «360».
В СМИ уточняют, что поводом для расстрела вора в законе стало оскорбление, который погибший нанес матери подозреваемого.
Как установлено следствием, 12 апреля 2021 года Матлаб Султанов явился в фитнес-центр, расположенный в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе столицы, и выстрелил в потерпевшего не менее четырех раз. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. От полученных ранений Гейдаров скончался.