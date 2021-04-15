Задержанный по подозрению в убийстве криминального авторитета Али Мусейб-оглы Гейдарова, более известного как Альберт Рыжий, назвал причину кровавой расправы. Во время своего задержания киллер заявил, что Гейдаров «ругал его». Соответствующая запись оперативного мероприятия появилась в распоряжении телеканала «360».

В СМИ уточняют, что поводом для расстрела вора в законе стало оскорбление, который погибший нанес матери подозреваемого.