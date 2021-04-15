Суд арестовал предполагаемого убийцу Альберта Рыжего

Ранее 15 апреля сообщалось, что Султанов раскрыл мотив преступления. По его словам, он отомстил авторитету за то, что тот в прошлом оскорбил его мать. Однако следствие считает, что в устранении Рыжего был заинтересован брат главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова
(Гули), авторитет Намик Бакинский. Он имел сразу два мотива. Бакинский считал заказчиками убийства Гули Альберта Рыжего и Бадри Кутаисского. Кроме того, Гейдаров
, освободившись из колонии, стал претендовать на контроль над фруктово-овощными рынками в Москве, чем также вызвал недовольство Намика Бакинского.