Суд арестовал предполагаемого убийцу Альберта Рыжего

Альберта Рыжего застрелили в фитнес-центре московского жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К мужчине, занимавшемуся на кардиотренажере, подошли сзади и выстрелили в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего убийца спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля. Султанов признал вину, но не раскрыл мотив преступления.