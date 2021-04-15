Пассажир открыл стрельбу в ходе ссоры с таксистом в Петербурге

Санкт-Петербурге пассажир такси открыл стрельбу во время конфликта с водителем. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Согласно предварительной информации, вчера около 23:00 у дома 14 на проспекте Пятилеток между таксистом и его пассажиром произошла ссора. В ходе нее 37-летний пассажир несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Некто сообщил о произошедшем по номеру «112». Полицейские прибыли на место инцидента, задержали стрелка, доставили в отдел полиции, составили в отношении него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и поместили его в спецприемник. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела.

В пресс-службе управления внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что медицинское освидетельствование показало, что пассажир был пьян. По информации «Фонтанки», ранее он был судим за нарушение неприкосновенности жилища и самоуправство.