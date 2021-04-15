Возгорание в постройке 1957-го года с печным отоплением возникло в ночь на 15 апреля. К моменту прибытия пожарных в дом был полностью охвачен огнем, обвалилась кровля.

Выбраться из горящего строения смогли двое взрослых и двое детей, они были отправлены в больницу. Пятерым детям спастись не удалось, их тела были обнаружены при разборе завалов.