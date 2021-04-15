В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Число погибших при пожаре на Урале детей возросло до пяти

News.ru
48 минут назад
До пяти возросло число детей, погибших в результате пожара в частном доме в Свердловской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
При пожаре на Урале погибли пятеро детей
Фото: МЧС по Свердловской областиМЧС по Свердловской области
В ведомстве также сообщили, что для более тщательного расследования обстоятельства трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Ранее сообщалось, что пожар возник в ночь на 15 апреля в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. Четыре человека смогли выбраться из огня самостоятельно — двое взрослых и двое детей 3 и 1,5 года. Все они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.
Также сообщалось о том, что ещё пятеро детей пропали без вести. Позже тела четырёх из них были найдены, продолжались поиски пятого пропавшего.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, трагедия произошла в многодетной семье, где было семеро детей. В результате погибли пятеро из них: девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения.
Ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и живые дети родились от разных отцов. Один из них в настоящее время отбывает тюремное наказание.
Происшествия,Свердловская Область,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители