В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Голые модели из Дубая рассказали о подставе следователя

News.ru
10 минут назад
Две участницы голой фотосессии на балконе отеля в Дубае рассказали, что их обманул следователь, который отреагировал на жалобу жильцов соседних зданий.
"Какие дуры": Голые модели из Дубая о подставе следователя
Фото: Lshot/https/t.meLshot/https/t.me
Как пишет РЕН ТВ, свою историю они рассказали после освобождения. По словам моделей, к ним пришёл «добрый полицейский», который сказал, что они ни в чём не виноваты и всё, что от них требуется, это прийти и дать показания. Тогда их сразу отпустят.
И представьте, какие дуры — поверили и пошли! — сказала одна из моделей, показывая пальцем на себя и подругу.
В целом они провели в дубайской тюрьме восемь суток. Им выделили камеру для особо опасных преступников. Они просыпались каждые полчаса из-за переклички, поэтому нормально поспать не удалось.
Накануне другая участница скандальной фотосессии рассказала, что всех 12 девушек заставили спать на одном матрасе, у них отобрали мобильные телефоны, никому не разрешили позвонить домой.
6 апреля всех девушек депортировали из Дубая. Как писал NEWS.ru, среди арестованных в Дубае туристок, танцевавших голышом на балконе, оказались россиянки. Они приехали в Объединённые Арабские Эмираты не за ровным загаром, а подзаработать: сфотографироваться в стиле ню для сайта любителей «клубнички».
Происшествия,РЕН ТВ,Дубай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители